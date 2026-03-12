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Aktuelle Lage im Nahen Osten

Am 28. Februar griffen die USA und Israel den Iran an, was die Situation im Nahen Osten destabilisierte.

Auch wenn Jordanien als sicherstes Land der Region gilt, liegt es zwischen dem Iran/Irak und Israel und beherbergt im Osten Ammans einen amerikanischen Stützpunkt. Das Rote Meer liegt rund 400km südlich davon.

Das Auswärtige Amt gab auch für Jordanien eine Reisewarnung aus.

Solange diese Bestand hat, werden wir die Reise nicht antreten.

Allerdings ist der November noch weit entfernt. Wir gehen von einer Beruhigung in naher Zukunft aus. Sollte die Reisewarnung am 05. October noch Bestand haben, werden wir die Reise stornieren. Alle Kunden erhalten alle bereits geleisteten Zahlungen vollumfänglich erstattet.

Wir bitten auf die Buchung verbundener Leistungen, bei denen Stornokosten anfallen können, wie z. B. Flüge, zunächst zu verzichten.

Schachturnier Jordanien

 

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