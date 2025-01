Ausschreibung Weimar

Sonstiges

Achtung - neue Vorgaben des Weltschachbundes (FIDE) zur Eloauswertung! Es dürfen nur Spieler/innen teilnehmen, die eine Identifikationsnummer (ID-Code) der FIDE besitzen.

Nachweis erfolgt über http://www.fide.com/ unter Ratings, all players und kann von jedermann eingesehen werden.

Weitergehende Informationen unter http://www.schachbund.de/news/wichtige-information-fuer-turnierveranstalter.html Die Fide-ID kann über die Turnierleitung bis 01.12.2025 oder direkt beim Deutschen Schachbund Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. bei Herrn Christian Krause, unter Angabe von Name, Vorname, Geschlecht, taggenaues Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit beantragt werden. Es ist nicht erlaubt, Mobiltelefone mit in den Spielsaal zu nehmen.