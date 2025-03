Lanzarote MAR 26

12. Seminarturnier Lanzarote/Kanaren

06.03. - 15.03.2026 (Fr. - So.), 7 Runden mit Elo-/DWZ-Auswertung

mit den Referenten GM Michael Prusikin und IM Erik Zude*

(ca. ein Trainer pro 5 Partien)

Nach der erfreulichen Resonanz auf unsere Seminarturnierreihe im sonnigen Süden folgt bereits die achte Fortsetzung: Sonne, Strand, Meer und Schach – die ideale Möglichkeit, den winterlichen Temperaturen zu entfliehen.

Es ist unsere 16. Schachreise in das beliebte 4*-Hotel Seaside Los Jameos Playa am Strand Playa de los Pocillos in Puerto del Carmen und die neunte mit einem 7-rundigen, Elo-gewerteten Schachturnier.



Einzig die Promenade trennt Sie vom wunderschönen weißen Sandstrand. Lassen Sie den Blick über die atemberaubende Vulkanlandschaft der Insel schweifen und entspannen Sie in den Lagunen Lanzarotes, in den Pools oder im wunderschönen Palmengarten des Hotels.

Unser Schachhotel zählt zu den schönsten Hotelanlagen der Kanarischen Inseln.

(Holidaycheck Hotel des Jahres 2016)

Von den Meistern lernen: Die Kombination aus elogewertetem Schachturnier und gemeinsamer Analyse mit unseren Trainern nach der Partie (ca. 45 Minuten pro Partie).

Verbessern Sie Ihr Schach in entspannter Atmosphäre! Das Besondere der Veranstaltung im Überblick: Turnierpartie – Elo und DWZ gewertet

Elo und DWZ gewertet Analyse der eigenen Partie mit dem Gegner und einem Internationalen Meister oder Großmeister ( ca. 45 Minuten pro Partie)

Zuschauen bei anderen Analysen

Rahmenprogramm, z. B. Blitzturnier



Geplante Refe renten/Trainer





Weitere Referenten in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl (ca. ein Trainer/10 Teilnehmer)





Reisepreis pro Person ab:

Doppelzimmer 1.899 € Einzelzimmer 2.299 € Verlängerung auf Anfrage möglich. Preis p. P./Nacht mit HP:

145 € im DZ, 200 € im EZ. Keine Sonderpreise für Begleitpersonen.Um eine individuelle Anreise von einem nahegelegenen Flughafen zu ermöglichen, haben wir keine Kontingente geblockt. Jede Buchung wird individuell angefragt. Die Reisepreise enthalten: Flüge ab D, A und CH (u. U. fallen Flugzuschläge an), Steuern und Sicherheitsgebühren.



Transfer vom Flughafen Lanzarote zum Hotel und zurück im Taxi oder Minibus - exklusiv für Schachreisenteilnehmer

9 Übernachtungen im 4*-Hotel Seaside Los Jameos Playa,

Zimmerkategorie 2/B

Verpflegungsleistung: Halbpension

Begrüßungsempfang mit Sekt, Wasser und Orangensaft

Reisepreissicherungsschein

Schachturnier

Schachprogramm mit individueller Analyse Schachreisen ist ein individuelles Reiseprodukt, über das wir

Ihnen gerne auch persönlich jederzeit Auskunft erteilen. Information und Buchung

Schachreisen Jörg Hickl

Lindenplatz 12, 65510 Hünstetten

Tel.: 06126 95 83 45

Das Hotel

Lage:

Das 4-Sterne Hotel Seaside Los Jameos Playa wird nur durch eine ruhige Strandpromenade von dem langen Sandstrand von Playa de los Pocillos getrennt. Viele Bars, Cafés und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Zentrum von Puerto del Carmen ist etwa zwei Kilometer entfernt.

Zimmer:

Die insgesamt 530 Zimmer sind freundlich und komfortabel eingerichtet und haben alle einen Balkon oder eine Terrasse. Alle Zimmer sind mit großem Bad, Badewanne/Dusche, WC, Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet sowie Klimaanlange, Minibar und Safe, Sat-TV und Telefon.

Anlage:

Das Seaside Los Jameos Playa wurde vielfach von Veranstaltern und Endkunden mit Preisen ausgezeichnet und zählt zu den schönsten Hotelanlagen der Kanarischen Inseln. Es besteht aus mehreren, in landestypischer Weise errichteten Gebäuden, architektonisch orientiert an dem inselprägenden Stil des einheimischen Künstlers César Manrique. Die Eingangshalle empfindet einem kanarischen Innenhof nach und beherbergt zudem ein kleines kanarisches Kulturmuseum.

Poollandschaft:

Der auf 20.000 m² angelegte Palmengarten mit liebevoll gestalteter Badelandschaft mit zwei Süsswasserpools, wovon einer beheizt ist, gleicht einer Oase, die zum Entspannen und Erholen einlädt.

Restaurant:

Das Hauptrestaurant mit großer Terrasse bietet ein reichhaltiges Seaside- Frühstücksbuffet mit Vollwertkost. Unsere Gäste verwöhnen wir zum Mittagessen mit leichten Gerichten oder mit Spezialitäten am Buffet. Die nachmittägliche Tea-Party mit Kaffee, Tee, hausgemachtem Kuchen, Waffeln, Crêpes und Gebäck hat bei Seaside Tradition. Die berühmten thematischen Seaside- Buffets mit Show-Cooking und Barbecue zum Abendessen werden auch den höchsten Ansprüchen gerecht.

Bars:

An der weitläufigen Poollandschaft gelegen, bietet Ihnen die Pool Bar im Seaside Los Jameos Playa den ganzen Tag alkoholische und nichtalkoholische Erfrischungen. Gute Unterhaltung verspricht die Bar „El Belingo“ mit Musik und Tanz, wechselnden Shows und Live Musik. Lassen Sie den Urlaubstag in entspanntem Ambiente ausklingen. Die Piano Bar öffnet sich zu der an einen kanarischen Innenhof erinnernden Eingangshalle.

Extra Service:

Internetstationen mit Desktopcomputer sowie Wifi im Lobbybereich und auf den Zimmern.

Kinder:

Im Kinderhaus wartet das freche Maskottchen Pepe auf die Kleinen. Pepe lädt zum Malen, Basteln und Spielen ein. Das aufblasbare Seepferdchen wird die Kinder gern überall hin begleiten: ob beim Planschen im Kinderpool, auf unserem tollen Spielplatz, im Miniclub (4-12 Jahre) oder in der Kinderdisco.

Sport:

Für Tennisfreunde bietet das Los Jameos Playa optimale Bedingungen. Es stehen vier Tennisplätze (Kunstrasen mit Quarzsand) zur Verfügung. Zwei Plätze werden abends von einer Flutlichtanlage beleuchtet. Die renommierte „Peter Burwash International“ Tennisschule bietet verschiedene Gruppenkurse und Einzelunterricht an. Unser Animationsprogramm ist äußerst vielfältig: ob Shuffleboard, Tischtennis, Minigolf, Tauchkurse, Boccia, Bogen- und Luftgewehrschießen, Beach-Volleyball, Gartenschach, Billard, Darts, Fußball oder Wassergymnastik – angesichts dieses Angebots kommt keine Langeweile auf. Im Hotel gibt es außerdem zwei Squashplätze. Schläger können vor Ort ausgeliehen werden. Einmal pro Woche bietet eine zertifizierte Tauchschule aus Puerto del Carmen ein kostenloses Schnuppertauchen im Hotelpool an.

Golf:

Selbstverständlich kommen auch Golfer voll auf ihre Kosten. Am Fuße des Kraters von Tahiche liegt der 18-Lochplatz „Costa Teguise“ und ganz in der Nähe des Hotels (ca. 10 min) der neue Golfplatz „Lanzarote Golf“. Die Golfplätze bieten für Gäste des Seaside Los Jameos Playa Greenfee- Ermäßigungen an. Reservierung und Organisation des Transfers übernimmt unsere Gästebetreuung gerne für Sie.

Wellness:

Anfang August 2008 eröffnete das Spa und Wellnesscenter im Seaside Los Jameos Playa. Es verfügt über eine kombinierte Finnische- und Biosauna, die Dampfsauna sowie eine weitere finnische Sauna im Außenbereich, deren Besuch für unsere Gäste kostenfrei ist. Erfrischung verschaffen eine neue Erlebnisdusche und das Tauchbecken. Entspannung finden Siein den attraktiv gestalteten Ruhezonen im Innen- und Außenbereich. Das umfangreiche Angebot an Massagen, Cremebädern und Peelings wurde von erfahrenen Seaside Wellness-Experten zusammengestellt. Im Fitness-Center des Hotels stehen Herzkreislaufgeräte und Muskelaufbaugeräte zur Verfügung.

Kreditkarten:

Visa, Mastercard, Diners Club, American Express.

Reiseversicherungen:

* geplant - es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Referenten