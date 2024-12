Gran Canaria 2024

7. Seminarturnier Gran Canaria

29.11. - 08.12.2024 (Fr. - So.), 7 Runden mit Elo-/DWZ-Auswertung

mit den Referenten GM Jörg Hickl und IM Erik Zude*

(ein Referent/Trainer pro 5 Partien)

Im 5*- Hotel Seaside Palm Beach in Maspalomas

Von den Meistern lernen: Die Kombination aus elogewertetem Schachturnier und gemeinsamer Analyse mit unseren Trainern nach der Partie (ca. 45 Minuten pro Partie).

Verbessern Sie Ihr Schach in entspannter Atmosphäre!

Das Besondere der Veranstaltung im Überblick:

Turnierpartie - Elo- und DWZ-gewertet

Analyse der eigenen Partie mit dem Gegner und einem Internationalen Meister oder Großmeister ( ca. 45 Minuten pro Partie)

Zuschauen bei anderen Analysen

Rahmenprogramm, z. B. Blitzturnier

Reise abgeschlossen, Preise und Verfügbarkeit noch auf Anfrage Preise pro Person ab: im Doppelzimmer 2.699 € Einzelzimmerzuschlag + 300 € Mindestteilnehmerzahl 8. (Stand 15.07.2024) - erreicht Verlängerungnächte auf Anfrage. Preis/Person und Nacht inkl. HP: Einzelzimmer 269 €, Doppelzimmer 239 € Um eine individuelle Anreise von einem nahegelegenen Flughafen zu ermöglichen, haben wir keine Kontingente geblockt. Jede Buchung wird individuell angefragt. Eine frühzeitige Buchung ist empfehlenswert. Die Reisepreise enthalten: Flüge ab BRD, A und CH (u. U. fallen Flugzuschläge an), Steuern und Sicherheitsgebühren

Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück im Taxi oder Minibus - exklusiv für Schachreisenteilnehmer

9 Übernachtungen im 5*-Hotel Seaside Palm Beach, Zimmerkategorie B

Verpflegungsleistung: Halbpension

Begrüßungsempfang mit Sekt, Wasser und Orangensaft

Spielraummiete

Reisebetreuung

Reisepreissicherungsschein

Schachprogramm/ -turnier Schachreisen ist ein individuelles Reiseprodukt, über das wir

Ihnen gerne auch persönlich jederzeit Auskunft erteilen.

Information und Buchung

Schachreisen Jörg Hickl

Lindenplatz 12, 65510 Hünstetten

Tel.: 06126 95 83 45, Fax.: 06126 95 83 84

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.



Das Hotel

Willkommen im Luxushotel Seaside Palm Beach auf Gran Canaria, dem ersten Design-Hotel™ auf den Kanaren. Das Fünf-Sterne-Hotel garantiert Ihnen Erholung in vollen Zügen auf höchstem Niveau.

Lage

Ruhig aber zentral. Das Seaside Palm Beach befindet sich inmitten einer wunderschönen mehrere hundert Jahre alten Palmenoase am Rande eines Naturschutzgebiets. In unmittelbarer Nähe liegen der sechs Kilometer lange Sandstrand und die berühmten Dünen von Maspalomas. Alles ist in wenigen Schritten zu Fuß erreichbar.

Ambiente

Luxus wird bei uns groß geschrieben und ist überall spürbar. Das Interieur des Seaside Palm Beach versprüht Retro-Charme und zählt zu der weltweit anerkannten Vereinigung Design Hotels™. Dazu zählen nur 200 Hotels in über 40 Ländern rund um den Globus, jedes besitzt ein außergewöhnliches Design mit wegweisender Architektur. Lassen auch Sie sich von dieser Originalität beeindrucken.



Zimmer

Unsere luxuriösen Zimmer und Suiten sind lichtdurchflutet und bieten eine wunderbare Aussicht. Design und Komfort bilden bei uns eine perfekte Einheit.

Küche

Lassen Sie sich von der renommierten Küche des Seaside Palm Beach in unseren exzellenten Restaurants verwöhnen. Der Service im 5 Sterne-Hotel Seaside Palm Beach ist erstklassig und wird Sie stets aufs Neue überraschen.

Sind Sie im Urlaub gerne aktiv oder wollen Sie einfach nur die Seele baumeln lassen? Ganz gleich wie Sie Ihren Urlaub im Seaside Palm Beach auf Gran Canaria gestalten wollen - Ihr Reiseziel Gran Canaria verwöhnt Sie dabei mit 360 Sonnentagen im Jahr.

Sport

Das Seaside Palm Beach liegt in unmittelbarer Nähe zu drei exklusiven Golfplätzen und bietet Green Fee Ermäßigungen für seine golfbegeisterten Gäste. Bringen Sie sich in unserem Fitnessbereich unter Palmen in Hochform, spielen Sie auf unserem Flutlichtplatz Tennis, nehmen Sie an einer der vielen Outdoor- und Indoor Sportarten auf dem Hotelgelände teil, treiben Sie Wassersport oder machen Sie einen Tagesausflug in eines der pittoresken Inseldörfer. Wir bieten unseren Gästen vielfältige Möglichkeiten, die ihren Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.



Wellness

Unser luxuriöser Wellnessbereich bietet Ihnen nach einem ereignisreichen Tag erstklassige Räumlichkeiten wie Saunen und Thalasso. Oder lassen Sie sich mit Körper- und Gesichtsbehandlungen mit hochwertigen Produkten verwöhnen. Unsere Rundum-Pakete stimmen wir dabei auch ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse ab.

Sie möchten Ihren Tag etwas ruhiger gestalten? Genießen Sie Sonne und Meer am langen Sandstrand und spazieren Sie abends durch die schöne Gartenanlage des Hotels, am Leuchtturm von Maspalomas vorbei auf die Uferpromenade mit zahlreichen Shoppingmöglichkeiten und Ausgehmöglichkeiten.

Das Seaside Palm Beach ist ein Genuss für die ganze Familie. Große und kleine Kinder sind bei uns bestens aufgehoben. Animation, Miniclub, Spielplatz und Pool für Kinder sowie ein Kinder-Menü sorgen für viel Spass und gute Laune, während die Eltern am Pool entspannen können.

Für Gäste mit körperlichen Einschränkungen bieten wir ein barrierefreies und angenehmes Umfeld. Einige Zimmer sind an Ihre Bedürfnisse angepasst und ermöglichen Ihnen einen bequemen Umgang mit der gesamten Einrichtung.

Das Seaside Palm Beach übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz. Wir haben erfolgreich ein Nachhaltigkeitsprogramm zusammengestellt, das die ökonomischen und ökologischen Aspekte miteinander vereint. Mit dem Ziel die Ressourcen, die wir nutzen, für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.

Genießen Sie unsere Luxus-Oase auf Gran Canaria. Ein Urlaub, den Sie nie vergessen werden!

(Quelle: Hotelwebsite)

* geplant - es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Referenten