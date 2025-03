Vietnam 2027

Schachturnier Danang/Vietnam

12.02. - 21.02.2027 im

5* Hotel Furama Resort Danang

Schach an einem der schönsten Strände der Welt



Schachturnier und -programm | Information und Buchung | Hotelbeschreibung | Zeitplan | Die Anreise | Ausflüge | Über Danang

Reise abgeschlossen, Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage Preise pro Person ab: im Doppelzimmer Superior Garden view 1.199 € im Doppelzimmer Superior Lagoon view 1.299 € im Doppelzimmer zur Alleinbelegung Superior Garden view 2.199 € im Doppelzimmer zur Alleinbelegung Superior Lagoon view 2.399 € Verlängerungnächte + 210 €/Zimmer und Nacht. Lagoon view + 240 €/Nacht. Frühbucherpreise für die ersten 8 Zimmer -200/Zimmer (erreicht) Unterstützt durch Die Reisepreise enthalten: Flüge: keine

Für größtmögliche Flexibilität beinhaltet das Arrangement keine Flüge. So sind Sie nicht an die Gruppe gebunden und können von Ihrem Wunschflughafen starten, einen Stop-over in Asien einlegen oder auch eine höhere Buchungsklasse wählen. Wir erwarten Teilnehmer aus der ganzen Welt mit Schwerpunkt Deutschland und Schweiz. Gerne sind wir bei der Flugbuchung soweit wie möglich behilflich, siehe auch Punkt Anreise.

Für größtmögliche Flexibilität beinhaltet das Arrangement keine Flüge. So sind Sie nicht an die Gruppe gebunden und können von Ihrem Wunschflughafen starten, einen Stop-over in Asien einlegen oder auch eine höhere Buchungsklasse wählen. Wir erwarten Teilnehmer aus der ganzen Welt mit Schwerpunkt Deutschland und Schweiz. Gerne sind wir bei der Flugbuchung soweit wie möglich behilflich, siehe auch Punkt Anreise. 9 Übernachtungen im 5*-Hotel Furama Danang in der entsprechenden Zimmerkategorie, z. B. Garden View (40m²)

im 5*-Hotel Furama Danang in der entsprechenden (40m²) Verpflegungsleistung: Frühstück

Spielraumkosten

Reisebetreuung

Schachprogramm/-turnier

Schachreisen ist ein individuelles Reiseprodukt, über das wir Ihnen gerne auch persönlich jederzeit Auskunft erteilen.

Information und Buchung

Schachreisen Jörg Hickl

Lindenplatz 12, 65510 Hünstetten

Tel.: 06126 95 83 45, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Das Hotel

Furama Resort 103 - 105 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City, 7,0 km von Danang Airport

Das Furama Resort bietet alles für einen unvergesslichen Aufenthalt am Strand von Bac My An. Pools, ein Wellnessbereich und mehrere Restaurants, laden zum Verweilen ein. Die geräumigen Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und bieten einen eigenen Balkon mit Blick auf die tropische Umgebung. Das Resort bietet zahlreiche Aktivitäten und Annehmlichkeiten, darunter Wassersport und Yoga-Kurse. Genießen Sie internationale und panasiatische Küche im Café Indochine oder traditionelle italienische Gerichte im Don Cipriani.

Die Lage

Direkt am wunderschönen Strand Bac My An mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer. Ausflüge bieten sich an zu den nahe gelegenen UNESCO-Welterbestätten, wie der Kaiserstadt Huế, etwa 2 Fahrstunden vom Resort entfernt. Die antike Seidenstraßenhandelsstadt Hoi An ist nur eine 30-minütige Fahrt entfernt, und die Tempelstadt My Son erreichen Sie in 2 Stunden. Die Marmorberge sind fast fußläufig zu erreichen.

Zimmer

Die Zimmer unseres Gruppenkontingents gehören zur Kategorie Superior Garden view und gegen Aufpreis Lagoon view. Die Größe beträgt rund 40 m². Möchten Sie ein höherwertiges Zimmer/eine Suite, fragen wir gerne für Sie an. Upgrades können jedoch erst Ende Juni 2024 bestätigt werden.

Garden Superior

Ausstattung

Die Zimmer sind geräumig, klimatisiert und verfügen über einen eigenen Balkon mit Blick auf die tropische Umgebung.

Sie sind mit Holzböden und eleganten Teppichen ausgestattet und bieten einen begehbaren Kleiderschrank, großzügige Sitzgelegenheiten und große Marmorbäder.

Lagoon Superior

Gastronomie

Das Resort bietet eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen, darunter das Café Indochine, das eine große Auswahl an internationalen und panasiatischen Gerichten serviert. Im Don Cipriani können Sie traditionelle italienische Küche genießen. Es gibt auch drei Bars, darunter die Hai Van Lounge, in der philippinische Bands jeden Abend auftreten.

Sport und Unterhaltung

Das Hotel bietet eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Im Wellnessbereich können Sie luxuriöse Schönheits- und Wellnessanwendungen genießen, darunter verschiedene Massagestile und Gesichtsbehandlungen. Entspannen Sie im Dampfbad, in der Sauna oder lassen Sie sich am Pool massieren. Das Resort bietet ebenfalls Wassersportaktivitäten wie Windsurfen, Kajakfahren im Meer und Wasserskifahren. Zudem auch Yoga- und Tai-Chi-Kurse am Strand.

Reiseversicherungen:

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung. Sie können diese direkt bei unserem Partner ELVIA/Allianz abschließen. Ein Klick auf das Logo bringt Sie zur Buchungsmaske. Auf Wunsch übernehmen wir diesen Service gerne für Sie.

* Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Referenten. Ist einer der Referenten verhindert, bemühen wir uns, gleichwertigen Ersatz zu stellen