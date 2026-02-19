Die Anreise

Die Anreise

Um ene größtmögliche Flexibilität der Teilnehmer zu gewährleisten, blocken wir kein Gruppenkontingent auf einer bestimmten Maschine. Die Anreise erfolgt individuell.

Direktflüge nach Akaba gibt es ab Deutschland und auch der Schweiz derzeit nicht. Es bietet sich jeweils Turkish Airlines mit Umsteigen in Istanbul an. Die Flugdauer ab z. B. Frankfurt betr#gt gute 3 Stunden nach Istanbul und dann knapp 2,5 Stunden nach Akaba. Stand Februar 26 gibt es Flüge, zum Beispiel ab Frankfurt, für ca. 640 €

Alternativ bieten sich Direktflüge von Deutschland nach Amman mit Lufthansa oder Royal Jordanian an. Der kostengünstige Weiterflug nach Aqaba dauert eine gute halbe Stunde. Allerdings kommen diese Flüge oftmals spät in der Nacht an und erfordern eine Übernachtung in Amman (oder eine direkte Weiterreise auf dem Landweg, ca. 3,5 Stunden). Zur Orientierung kostet aktuell das Lufthansaticket ab Frankfurt 500 € und der Weiterflug spürbar unter 100 €, gesamt knappe 600 €.

Teilen Sie uns Ihre Ankuftsdaten mit. Kommen genügend Interessenten zusammen, kümmern wir uns um den Transfer von Amman nach Aqaba.

Hotel und Transfer in Amman

Reisen Sie über Amman an und benötigen ein Hotel, buchen wir Sie gerne in das zur selben Gruppe gehörende luxuriöse W Amman ein. Die Übernachtung mit Frühstück kostet ca. 180 € im EZ. Hinzu kommen Transferkosten von und zum Flughafen von jeweils ca. 30 €. Gerne arrangieren wir Ihre Abholung vom Flughafen und auch das Taxi zurück.

Anreise mit dem Schachreisen-Team

Sie möchten sich uns bei der Anreise anschließen? Wir informieren Sie, sobald unser Arrangement feststeht. Abflugort ist Frankfurt. Die angestrebten Flugdaten des Schachreisenteams sind 16.-29.11.2026.

Wir buchen die Flüge für Sie

Sie brauchen Hilfe bei der Flugbuchun? Gerne erledigen wir das für Sie! Teilen Sie uns Ihren Flugwunsch mit, und wir unterbreiten Ihnen ein Angebot. Für die Buchung berechnen wir 10% des Ticketpreises (mind. 100 €).

Vom Flughafen Akaba zum Hotel

Die Fahrzeit vom Flughafen in Akaba zum Hotel beträgt ca. 15 Minuten und kostet ca. 10 €. Taxifahren ist in Jordanien wesentlich günstiger als in Deutschland. Wir haben in Amman gute Erfahrungen mit Uber gemacht.

Klima und Verlängerung in Akaba oder auch Amman

Das Klima in Akaba im November ist ideal für einen Urlaub, geprägt von angenehm warmen Tagen, viel Sonnenschein und kaum Niederschlag. Die Temperaturen liegen meist um die 26-30 °, während das Rote Meer warm genug zum Baden bleibt. Es ist eine der besten Reisezeiten. (Quelle KI/Google)

Warum nicht ein paar Tage länger bleiben oder noch etwas die Hauptstadt Amman erkunden?

Gerne buchen wir Sie ein.