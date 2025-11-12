06126 958 345

Ausschreibung

Spielort 5* The Art Hotel Bahrain
Modus 7 Runden Schweizer System
Spieltempo

 

90 Min./40 Züge, 30 Min./Rest, Bonus 30 Sek./Zug ab dem ersten Zug.
Zeitplan Zum zeitlichen Ablauf
Auswertung Eloauswertung* - keine Titelnormen möglich
Preisgeld

 

Gesamt 750 €

1. Platz             250 €
2. Platz             150 €
3. - 4. Platz       100 € jeweils
5. - 7. Platz         50 € jeweils
Startgeld

 

Das Startgeld ist im Reisepreis inklusive -
keine externe Teilnahme
Beschränkung

 

Mindestelo/DWZ 1000. (Ausnahmen auf Anfrage) Teilnehmerzahl: max. 34
Schiedsrichter IM Dr. Erik Zude
Sonstiges

 

Wartezeit 30 Minuten

Es dürfen nur Spieler teilnehmen, die eine Identifikationsnummer (ID-Code) der FIDE besitzen. 
Nachweis erfolgt über http://www.fide.com/ unter Ratings, all players und kann von jedermann eingesehen werden.
Weitergehende Informationen unter http://www.schachbund.de/news/wichtige-information-fuer-turnierveranstalter.html

Die Fide-ID kann über die Turnierleitung bis 31.12.2026 oder direkt beim Deutschen Schachbund Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. bei Herrn Christian Krause, unter Angabe von Name, Vorname, Geschlecht, taggenaues Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit beantragt werden.

Es ist nicht erlaubt, Mobiltelefone mit in den Spielsaal zu nehmen.

 

* Die Eloauswertung erfolg durch die Föderation des Austragungslandes. Auch wenn es in 28 Jahren Schachreisen hier nie zu Problemen kam, liegt die schlussendliche Auswertung nach erfolgter Antragstellung außerhalb unserer Kontrolle. Ein Ansprucfh auf Auswertung besteht dementsprechend nicht.

Schachturnier Bahrain

