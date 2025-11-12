Das Schachturnier/Ausschreibung
|5* The Art Hotel Bahrain
|Modus
|7 Runden Schweizer System
|Spieltempo
90 Min./40 Züge, 30 Min./Rest, Bonus 30 Sek./Zug ab dem ersten Zug.
|Zeitplan
|Zum zeitlichen Ablauf
|Auswertung
|Eloauswertung* - keine Titelnormen möglich
|Preisgeld
Gesamt 750 €
1. Platz 250 €
|Startgeld
Das Startgeld ist im Reisepreis inklusive -
|Beschränkung
Mindestelo/DWZ 1000. (Ausnahmen auf Anfrage) Teilnehmerzahl: max. 34
|Schiedsrichter
|IM Dr. Erik Zude
|Sonstiges
Wartezeit 30 Minuten
Es dürfen nur Spieler teilnehmen, die eine Identifikationsnummer (ID-Code) der FIDE besitzen.
Die Fide-ID kann über die Turnierleitung bis 31.12.2026 oder direkt beim Deutschen Schachbund
Es ist nicht erlaubt, Mobiltelefone mit in den Spielsaal zu nehmen.
* Die Eloauswertung erfolg durch die Föderation des Austragungslandes. Auch wenn es in 28 Jahren Schachreisen hier nie zu Problemen kam, liegt die schlussendliche Auswertung nach erfolgter Antragstellung außerhalb unserer Kontrolle. Ein Ansprucfh auf Auswertung besteht dementsprechend nicht.