Ausschreibung

Wartezeit 30 Minuten

Es dürfen nur Spieler teilnehmen, die eine Identifikationsnummer (ID-Code) der FIDE besitzen.

Nachweis erfolgt über http://www.fide.com/ unter Ratings, all players und kann von jedermann eingesehen werden.

Weitergehende Informationen unter http://www.schachbund.de/news/wichtige-information-fuer-turnierveranstalter.html

Die Fide-ID kann über die Turnierleitung bis 31.12.2026 oder direkt beim Deutschen Schachbund Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. bei Herrn Christian Krause, unter Angabe von Name, Vorname, Geschlecht, taggenaues Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit beantragt werden.

Es ist nicht erlaubt, Mobiltelefone mit in den Spielsaal zu nehmen.

* Die Eloauswertung erfolg durch die Föderation des Austragungslandes. Auch wenn es in 28 Jahren Schachreisen hier nie zu Problemen kam, liegt die schlussendliche Auswertung nach erfolgter Antragstellung außerhalb unserer Kontrolle. Ein Ansprucfh auf Auswertung besteht dementsprechend nicht.