(Die Buchung der Ausflüge erfordert eine Verlängerung der Reise um drei Nächte, gesamt 17.-29.11.26)

Im heutigen Jordanien liegt Petra, einstige Hauptstadt der Nabatäer. Die Stadt ist berühmt für ihre in Felsen gehauenen Grabtempel und gilt als außergewöhnliches Zeugnis antiker Baukunst. Seit 1985 zählt Petra zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Felsenstadt war Schauplatz zahlreicher Filme, u. A. Indiana Jones 3.

Planung:

An-/Abfahrt jeweilsca. 1h 45 min. bis 2 h

ca. 2h geführte Tour

3h zur freien Verfügung

Preis folgt, geschätzter Preisrahmen: Unter 100 € p. P., Eintritt nicht inkl. (kostenlos für Besitzer des Jordan-Passes).

Das Wadi Rum ist das größte Wadi in Jordanien. Die beeindruckenden Felswände bestehen aus Sandstein und Granit. Seit 2011 zählt das Gebiet mit einer Fläche von 740 km² zum UNESCO-Welterbe.

Geografisch befindet sich das Wadi Rum östlich von Akaba. Das Tal erstreckt sich über etwa 100 km Länge und 60 km Breite und liegt auf einer Höhe von rund 800 Metern. Die höchsten Berge sind der Dschabal Umm ad-Dami mit 1832 Metern und der Dschabal Ram mit 1734 Metern.

Die einzigartige Landschaft des Wadi Rum wurde mehrfach als Kulisse für Filme genutzt, die auf dem Mars oder anderen Planeten spielen. Zu den bekanntesten Produktionen zählen „Red Planet“ (2000), „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ (2015), „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und „Dune“ (2021).