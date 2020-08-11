Zu den Höhepunkten der mehr als 110 Reisen und Schachturniere zählen exotische Destinationen wie Bali, Thailand und Singapur, aber auch Schachkreuzfahrten sowie regelmäßigen Veranstaltungen auf den Kanarischen Inseln und in Deutschland. Neben der Erholung kommen Vereinsspieler bei mehr als 30 Stunden Schachprogramm pro Woche voll auf ihre Kosten. Das Angebot geht jedoch über die Veranstaltung von Schachturnieren und Schachreisen hinaus: Neben individuellem Schachtraining für Vereinsspieler ab ca. DWZ 1300, stehen Jörg Hickl und sein Team für Simultanveranstaltungen aller Art und Schachvorträge, die auch für Nichtschachspieler geeignet sind, zur Verfügung.