Mehr als nur Schachturniere: Seit nunmehr 28 Jahren kombiniert Großmeister Jörg Hickl ein hochwertiges Schachprogramm mit Urlaubsflair an attraktiven Orten.
Zu den Höhepunkten der mehr als 110 Reisen und Schachturniere zählen exotische Destinationen wie Bali, Thailand und Singapur, aber auch Schachkreuzfahrten sowie regelmäßigen Veranstaltungen auf den Kanarischen Inseln und in Deutschland. Neben der Erholung kommen Vereinsspieler bei mehr als 30 Stunden Schachprogramm pro Woche voll auf ihre Kosten. Das Angebot geht jedoch über die Veranstaltung von Schachturnieren und Schachreisen hinaus:  Neben individuellem Schachtraining für Vereinsspieler ab ca. DWZ 1300, stehen Jörg Hickl und sein Team für Simultanveranstaltungen aller Art und Schachvorträge, die auch für Nichtschachspieler geeignet sind, zur Verfügung. 

Warum wir?

Nicht nur das ansprechende Ambiente spricht für uns:

Zufriedene Kunden

Mehr als 3.000 in 28 Jahren.

Außergewöhnliche Schachreiseziele

Bali, Thailand, Schachkreuzfahrten, die Kanaren oder der idyllische Harz.

Schachturniere mit Gruppenfeeling

Überschaubare Gruppengrößen. Meist ein Referent pro 10 Teilnehmer.

Unser Team

Erfahrene Großmeister und Internationale Meister begleiten Sie auf Ihrer Urlaubsreise.
 

